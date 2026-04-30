Garanti BBVA’dan çocuklar için güvenli ilk kart deneyimi

30.04.2026 16:33
Garanti BBVA, 12–16 yaş arası çocuklara ve gençlere ebeveyn kontrolünde güvenli bir kart deneyimi sunuyor. Banka, ebeveynlerin çocuklarına kendi kredi kartlarına bağlı ek kart verebilmesine imkân tanırken, çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kart seçeneklerini de sunuyor.

Garanti BBVA Mobil’de yer alan Ailem alanı sayesinde ebeveynler, çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebiliyor, alışveriş limitlerini belirleyebiliyor ve harcama yapılabilecek iş yerlerini yönetebiliyor. Böylece çocuklar finansal dünyayla tanışırken, ebeveynler de güven ve kontrolü bir arada deneyimliyor.

Şubeler ve mobil uygulama üzerinden başvurulabilen bu ürünler kapsamında ebeveynler; tek seferlik, günlük ve aylık alışveriş limitlerini kolayca belirleyebiliyor. Ayrıca kuyum, havayolu, araç kiralama ile alkol ve tütün satışı yapan iş yerlerinde harcama yapılamaması gibi önlemlerle güvenli kullanım destekleniyor.

Garanti BBVA’nın çocuklara ve gençlere özel geliştirdiği Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kartlar ise eğlenceli tasarımlarının yanı sıra Bonus dünyasının sunduğu avantajlardan faydalanma imkânı sağlıyor. Bu kartlar, gençlere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarken finansal okuryazarlığın gelişimine de katkı sağlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA olarak müşterilerimizi merkeze alan, onların hayat yolculuklarına eşlik eden ve ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan anlayarak çözüm üreten bir yaklaşım benimsiyoruz. Çocuk ve gençlere yönelik geliştirdiğimiz bu yapı da bu bakış açımızın önemli bir yansıması. Amacımız yalnızca bir kart deneyimi sunmak değil; çocukların finansal dünyayla güvenli ve kontrollü bir şekilde tanışmalarını sağlarken, aileler için de iç rahatlığı sunan bütüncül bir deneyim oluşturmak. Garanti BBVA Mobil’de yer alan Ailem alanı ile ebeveynler çocuklarının finansal süreçlerini kolayca yönetebilirken, çocuklar da kendi finansal sorumluluklarını deneyimleyerek öğreniyor. Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kartlarımızla bu deneyimi gençler için daha kişisel, daha erişilebilir ve daha anlamlı hale getiriyoruz.”

Advertisement
