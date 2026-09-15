Garanti BBVA’dan NGN ve Star of Bosphorus’un Veri Merkezi Yatırımına 40 Milyon Dolarlık Finansman

Garanti BBVA, NGN ve Star of Bosphorus’un veri merkezi yatırımına yönelik 40 milyon ABD doları tutarındaki proje finansman paketinin imzalanmasını tamamladı. Banka, işlemde Lider Düzenleyici Banka (Lead Arranger) ve Kredi Temsilcisi rollerini üstlenerek proje finansmanı paketinin düzenlenmesi ve koordinasyonuna liderlik etti.

Dijitalleşme ve özellikle yapay zekâ kaynaklı büyümeyle birlikte önemi giderek artan veri merkezi yatırımlarına sağlanan finansman, projenin enerji verimliliği ve sürdürülebilir operasyon hedefleri doğrultusunda Yeşil Kredi (Green Loan) olarak yapılandırıldı.

Proje, veri merkezlerinde enerji verimliliğinin temel göstergelerinden biri olan Güç Kullanım Etkinliği (Power Usage Effectiveness - PUE) açısından uluslararası standartlarla uyumlu performans hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımları hız kazanırken, bu büyümeyi destekleyecek altyapının enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterleriyle birlikte ele alınması giderek daha değerli hale geliyor. Finansman dönüşümün önemli bir unsuru; ancak asıl dönüşüm şirketlerin yatırım kararlarında, teknolojilerinde ve iş modellerinde gerçekleşiyor. Bugün yapılacak enerji verimliliği ve teknoloji yatırımları, şirketlerin önümüzdeki yıllardaki maliyet yapısından rekabetçiliğine kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek. BBVA ile birlikte Küresel Bankacılık Partneri olduğumuz COP31’e yaklaşırken, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen nitelikli yatırımların finansmanını sektörümüzün önemli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. NGN ve Star of Bosphorus yatırımı için yapılandırdığımız bu işlem de finansmanın şirketlerin teknoloji, enerji verimliliği ve iş modeli dönüşümünü destekleyen bir kaldıraç olarak nasıl kullanılabileceğini somut biçime ortaya koyuyor.”

Garanti BBVA, BBVA’nın küresel deneyimini yerel pazar bilgisiyle birleştirerek veri merkezi sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye’nin dijital altyapısının gelişimine katkı sağlayacak nitelikli yatırımları finansman çözümleriyle desteklemeyi sürdürüyor.