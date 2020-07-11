"Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA - Son Dakika

"Garip" kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan kırlangıç yavrusuna, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz sahip çıktı.

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Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının yanı sıra çok sayıda hayvanla da ilgileniliyor.

Antik kentte yuva yaptıkları çatıdan düşen kırlangıç yavrusu da antik kentte ilgilenilen hayvanlardan sadece biri. Yuvadan düşen kırlangıçla, alanda çalışma yürüten arkeolog Elif Gülşen Hiçdurmaz ilgilenmeye başladı.

Garip adını verdiği yavru kırlangıcı evine götüren Hiçdurmaz, şırıngayla su verdiği ve kıymayla beslediği kuşu hayatta tutmaya çalışıyor. Hiçdurmaz'ın yanından hiç ayırmadığı kırlangıç yavrusu, kendi başına hareket ettiğinde doğaya salınacak.

Anne şefkatiyle yaklaşıyor

Hiçdurmaz, AA muhabirine, yuvadan düşen 4 yavru kırlangıçtan 3'ünün öldüğünü, hayatta kalan diğer kuşun bakımını ie kendisinin üstlendiğini anlattı.

Yavru için evinde sıcak bir yuva hazırladığını vurgulayan Hiçdurmaz, "Anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Besleyip, büyütüyorum. Garip, artık kanatlarını açmaya başladı. Yakında uçmaya başlayacak. Onun yaşaması ve hayatta kalması için her türlü çabayı harcıyoruz. Her gün evime götürüp getiriyorum. Tekrar yaşama tutunması için çaba gösteriyorum. İnşallah yakında kendi doğasına kavuşacak." diye konuştu.

Hiçdurmaz, aynı hassasiyeti antik kentteki diğer hayvanlar için de gösterdiklerini söyledi.

Garip'le sürekli ilgileniliyor, bakımı yapılıyor

Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise Karia Bölgesi'nin en önemli kentlerinden Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Sürekli hayatın içinde olduklarını, kentte birtakım sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Söğüt, "Garip de bu sürprizlerden biri oldu. Tek başına kalan kuşa, arkadaşımız sahip çıktı. Garip, Elif çizim yaparken, depoda çalışırken hep yanında. Sürekli ilgileniliyor ve bakımı yapılıyor. Daha önce de bir baykuş ve ağaçkakan da arkadaşlarımız tarafından beslenerek doğaya salındı. Sevgi, merhamet ve hoşgörü hakim. Arkadaşlarım eserlere gösterdikleri bu hassasiyeti doğadaki canlılara da gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Söğüt, kazı evinde köpek, kedi, tavuk ve kuzuların da bulunduğunu, özveriyle baktıkları hayvanlara mama bıraktıklarını söyledi.

Yatağan, Söğüt, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:02 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Garip' kuşun yuvasını arkeolog Elif yaptı - MUĞLA - Son Dakika
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