Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı. İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı. Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah

Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar

Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim