Gaspçılar, telefonunun vermeyen adamı öldüresiye dövdüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da boş arazide yürürken önü kesildiği ve telefonu gasp edilmek istendiği iddia edilen genç adam, karşı koyduğu kişiler tarafından darp edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide yürüyen M.B. isimli kişi, arkasından gelen tanımadığı 3 - 4 kişi tarafından durduruldu. Telefonu gasp edilmek istenen M.B. şahıslara karşı koyunca saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla başına darbe alan genç yaralandı. Saldırgan şahıslar da olay yerinden kaçtı.

Yaralanan M.B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.