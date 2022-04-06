Gazeteci Coşkun Aral'ın acı günü - Son Dakika
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Gazeteci Coşkun Aral'ın acı günü

06.04.2022 23:11
Gazeteci Coşkun Aral'ın acı günü

- Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti.

- Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti.

Gazeteci Coşkun Aral'ın annesi Nilüfer Aral hayatını kaybetti. Nilüfer Aral'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Kartal Uğur Mumcu Şehitler Camii'den kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

ANNESİNİN YEMEKLERİNİ KİTAPLAŞTIRMIŞTI

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 2009 yılında annesi Nilüfer Aral'ın yemek tariflerinden yedi bölgenin lezzetlerini 'Annemin Yemekleri' kitabında toplamıştı.

(Aykut Zor/İHA)

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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