Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu (1) - Son Dakika

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Gazeteci Deniz Yücel için istenen ceza belli oldu (1)
6 saat önce
ALMAN 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
ALMAN 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.
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