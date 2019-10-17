Gazeteci Deniz Yücel'in davası mütalaa alınması için savcılığa gönderildi

ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanık Yücel'in savunmasının alınmış olduğunu belirterek dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok yer aldı. Mahkeme başkanı, sanığın savunmasının istinabe yoluyla alındığını belirtti. Bunun üzerine söz verilen sanık avukatı Veysel Ok, "Dosya mütalaa aşamasına gelmiştir. Savcının mütalaasını vermesini bekiyoruz" dedi. Duruşma savcısı mütalaa için dosyanın kendilerine verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 13 Şubat'a ertelendi.

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