Gazeteci Fatih Ergin Gözaltına Alındı

Gazeteci Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yeniden gözaltına alındı.

Gazeteci Fatih Ergin'in sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonları hakkında yaptığı paylaşımının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların sonrasında Fatih Ergin, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ergin'in "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Ergin, geçtiğimiz günlerde aynı suçla gözaltına alınmış adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL