(İSTANBUL) - Avukat Enes Ermaner, gazeteci Furkan Karabay'ın İBB soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gazeteci Furkan Karabay Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?