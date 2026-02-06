Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı

Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı
06.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam, televizyon programı sonrası saldırıya uğradı, 7 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam, çıktığı bir televizyon programının ardından saldırıya uğradı. Darbedilen Sağlam'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, 29 Ocak akşamı yerel televizyon programına katıldı. Programın ardından aracıyla eve dönmek için yola çıkan Sağlam'ı takip ettiği belirtilen 2 kişi motosikletle aracına çarptı. Kask taktığı öğrenilen 2 şüpheli, gazeteci Sağlam'a yumruk atıp darbetti, ardından da kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'nden itibaren toplam 37 kilometrelik güzergahta 132 sokak ve mobese kameraları incelemeye alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 bin saatlik kamera incelemesinin ardından saldırıya ilişkin 7 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Hakkı Sağlam, Eskişehir, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:40:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteci Hakkı Sağlam Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.