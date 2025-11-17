Gazeteci Hikmet Sönmez'in Cenazesi Zonguldak'ta Defnedilecek - Son Dakika
Gazeteci Hikmet Sönmez'in Cenazesi Zonguldak'ta Defnedilecek

17.11.2025 23:23
84 yaşındaki gazeteci Hikmet Sönmez, Bartın'daki evinde ölü bulundu; cenazesi Zonguldak'ta gömülecek.

Bartın'daki evinde ölü bulunan 84 yaşındaki Gazeteci Hikmet Sönmez'in Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bartın'da Orduyeri Mahallesi 678. Sokak Şirinyuva Sitesi'nde yaşayan Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez, akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'TA DEFNEDİLECEK

Yapılan savcılık incelemesinin ardından Sönmez'in cenazesi morga kaldırılarak, otopsi yapıldı. Sönmez'in cenazesinin salı günü sabah saat 10.00'da son kez evinin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından Zonguldak'a götürülceği öğrenildi.

Hikmet Sönmez'in Uzunmehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

