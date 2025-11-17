Gazeteci Hikmet Sönmez\'in Cenazesi Zonguldak\'ta Defnedilecek

Bartın'daki evinde ölü bulunan 84 yaşındaki Gazeteci Hikmet Sönmez'in Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Bartın'da Orduyeri Mahallesi 678. Sokak Şirinyuva Sitesi'nde yaşayan Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez, akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.
Yapılan savcılık incelemesinin ardından Sönmez'in cenazesi morga kaldırılarak, otopsi yapıldı. Sönmez'in cenazesinin salı günü sabah saat 10.00'da son kez evinin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından Zonguldak'a götürülceği öğrenildi.
Hikmet Sönmez'in Uzunmehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.
