Son Dakika Haberleri: Gazeteci Kayahan Öcalan Vefat Etti

Gazeteci Kayahan Öcalan Vefat Etti

38 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve ayağındaki dolaşım bozukluğundan Balıkesir'de tedavi gören Kayahan Öcalan geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Gazeteci Kayahan Öcalan Vefat Etti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve ayağındaki dolaşım bozukluğundan Balıkesir'de tedavi gören Kayahan Öcalan geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edremitli gazeteci Kayahan Ocalan tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Uzun yıllar çeşitli yerel ve genel basın kuruluşlarında çalışan Kayahan Öcalan bir süredir Balıkesir'de şeker hastalığına bağlı ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir "Pazar günleriyle gece çalan telefon zilinden nefret etmiyorum lakin acaba kim öldü kim hastalandı diye kaygıyla açıyor, sonrasında suskunluğa bürünen telefonun zili değil ben oluyorum. Bugün de öyle oldu! Balıkesir basınının değerli isimlerinden Edremitli kardeşimiz Kayahan Ocalan ı bu sabah kalp yetmezliği sonucu kaybettik. Başımız sağolsun. Ailesine yakınlarına sabır meslek camiamıza başsağlığı diliyorum." Dedi. Kayahan Öcalanın cenazesi pazartesi günü Edremit ilçesinde öğlen namazını müteakip kaldırılacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:34 Kaynak: İHA

Balıkesir, Abdullah Öcalan, Kayahan Açar, Güncel
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