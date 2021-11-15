Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Habertürk sunucusu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza yaptı. Olay sonrası aracın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, durumunun iyi olduğunu belirtti.

"150 KM İLE FALAN ÇARPTI"

Kazanın nasıl yaşandığını da anlatan Ersoy, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı" ifadelerini kullandı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Kazada ölü ya da yaralının olmadığını ve herkesin iyi olduğunu belirten Ersoy, bir sonraki paylaşımında ise kazaya karışan aracın görüntüsünü paylaşarak "Buradan sağlam çıktı arkadaş, çok şükür" dedi.