Son Dakika Haberleri: - Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...
Son Dakika 3. Sayfa - Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...

- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...

7 saat önce

- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden tahliye edildi.

- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden tahliye edildi.

- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...

Nazlı Ilıcak, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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