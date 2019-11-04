- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden...
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- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
- Gazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevinden tahliye edildi.
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