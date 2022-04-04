Gazeteci Rauf Gerz ölmeden önce son mesajında kendi şiirini paylaştı - Son Dakika
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Gazeteci Rauf Gerz ölmeden önce son mesajında kendi şiirini paylaştı

04.04.2022 22:55
Gazeteci Rauf Gerz ölmeden önce son mesajında kendi şiirini paylaştı

SULTANGAZİ'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'in (56), ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm ben' adlı şiirini paylaştığı ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'in (56), ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm ben' adlı şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Gerz'in yürek burkan şiirini, "Sanma ki öldüm ben. Kendime döndüm ben. Keşke, keşke; bir sen, bir ben… Olsun; seviyorsan sevgilim; üzülme, döndüm ben" dizeleriyle tamamlaması dikkat çekti.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in Sultangazi'de bugün geçirdiği trafik kazasında ölümü başta ailesi, sevenleri olmak üzere basın ve havacılık camiasını yasa boğdu. Gazeteciliğe1984 yılında başlayan Gerz, uzun yıllar adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. Havacılık sektöründe çeşitli şirketlerde üst düzey kurumsal iletişim yöneticiliği yapan Gerz, aynı zamanda radyo programı da yapıyordu.

Motosiklet ve doğa, vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gerz, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu. Farklı mecralarda köşe yazıları ve şiir yazan, Gerz'in ölümünden birkaç saat önce instagram hesabından bir şiirini paylaştığı ortaya çıktı. Usta gazetecinin, 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm Ben' adlı şiirini "Klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım; o kadar da değil" mesajıyla paylaşması yürek burktu.Rauf Gerz'in saat 10.00 sıralarında paylaştığı "Döndüm Ben" adlı o şiirin tamamı şu şekilde:

Döndüm benAman ha; sakın üzülme, döndüm ben.Merak etmişsindir ya, nerelerde kaldığımı.Kendimden kurtulup, neler yaptığımı.Dertlenmişsindir; ne bileyim; döndüm ben..Evde miyim diye merak etmişsindir belki.Boşluğa bakıp hüzünlenmişsindir sanki.Bensiz bir hayat sana nasıl gelir diye kederlenmişsindir.Farz et ki döndüm ben..Ne kadar ıslağım, ne kadar mutsuz ve elbette ne kadar yalnız.San ki onursuz değil, belki çokça huzursuz.Dünyanın bildiği sen tabi, elbette hep kusursuz.Dert etme; sonunda döndüm ben..Yalnız; sana değil, hayata döndüm ben.Yalnız döndüm."Olsun, ne var ki döndü ya" diyeceğin yerde.Biliyorsun ki aslında söndüm ben..Sanma ki öldüm ben.Kendime döndüm ben.Keşke, keşke; bir sen, bir ben…Olsun; seviyorsan sevgilim; üzülme, döndüm ben..Rauf Gerz

Mayıs 2019 (DHA


Gazeteci Rauf Gerz ölmeden önce son mesajında kendi şiirini paylaştı
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Sultangazi, Aralık, Medya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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