Gazeteci Sedef Kabaş Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteci Sedef Kabaş Serbest Bırakıldı

27.01.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alınan Kabaş, serbest.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Geçtiğimiz Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve bugün Anadolu Adliyesi'ne götürülen gazeteci Sedef Kabaş, 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kabaş savcılık ifadesinde, soruşturmaya gerekçe gösterilen paylaşımında yer alan "sivil itaatsizlik" ifadesine ilişkin, "Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot, sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur" dedi. Adliye çıkışında Kabaş'ı dostları karşıladı.

Gazeteci Sedef Kabaş, 2025 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle  "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Haberi, Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz "Müvekkilim Sedef Kabaş attığı 3 adet twit nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarını işlediği iddiasıyla yarın Anadolu adliyesinde savcılığa çıkartılacak. Dilerim yeniden bir hukuk faciası yaşamayız" ifadeleriyle duyurdu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kabaş bugün öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Kabaş, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz"

Kabaş savcılık ifadesinde paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmamakla birlikte ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, "Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz" dedi. Kabaş ifadesinde şöyle dedi:

"9 Eylül 2025 tarihinde yapmış olduğum 'Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı' şeklinde başlayan paylaşımı ben yaptım. Burada kullanmış olduğum sivil darbe ifadesi bir suç unsuru içermez. Milyonlarca insanın kullanmış olduğu bir ifadedir. 29 Eylül 2025 tarihli 'Motoru olmayan uçak yapmışlar... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar' şeklindeki paylaşım bana aittir. Sahte diploma ile kastettiğim sahte diploma skandalı kapsamındaki kişilerdir. Haberlerde 400'den fazla kişinin sahte diploma ile mezun olduğunu ben de tüm kamu gibi öğrendim. Somut olarak herhangi bir kişiyi kastetmedim.

"Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır, tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi"

'Bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir' şeklindeki paylaşımda bana aittir. Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi. Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur. Yapmış olduğum tüm paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Hiçbir şekilde hakaret, suça teşvik ya da bir suç unsuru barındırmaz. Benim bir gazeteci olarak bunları dahi yazamamam halinde herhangi bir şekilde söz söyleme hakkım bulunmaz. Mümkün de olmaz. Suçlamayı kabul etmiyorum"

Kabaş, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Kabaş adli kontrol tedbiri kapsamında, 4 ay süreyle haftanın iki günü en yakın karakola imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.

Serbest kalan Kabaş adliye çıkışında dostları tarafından karşılandı.

Kaynak: ANKA

Sedef Kabaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Sedef Kabaş Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:36:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Sedef Kabaş Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.