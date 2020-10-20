Gazeteci yazar Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci yazar Bekir Coşkun'un yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
Cenaze törenine katılanlar
Muharrem İnce'nin gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi
Gazeteci yazar Bekir Coşkun'un tabutu
Gazeteci yazar Bekir Coşkun'un tabutu üzerine gazetesinin konulması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yan yana saf tutması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlara alınması ve alkışlarla uğurlanması ANKARA - Gazeteci yazar Bekir Coşkun, Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- Kaynak: AA
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