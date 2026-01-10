Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazeteciler Günü Kutlandı

Gazeteciler Günü Kutlandı
10.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da AGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kahvaltı programı düzenledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Kentte görev yapan gazeteciler, Konyaaltı ilçesindeki bir restorantta düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

AGC Başkanı İdris Taş, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak ve 24 Temmuz'un artık emek ve dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Bugün gazete, radyo, televizyon ve haber sitelerinin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Maalesef mesleğimizin, gazetecinin meslek yasası yok. Oysa ki gazetecilik kutsal bir meslek. Bu meslekte usta çırak ilişkisi var. Bu meslek başlangıçta temel bir eğitim gerektirir. Çünkü gazeteciler toplumla devlet arasında hakem görevi yapar. Bu kutsal mesleğimizin yasası olmadığı için bugün bütün illerde gazete, medya, basın adı altında dernekler kuruluyor fakat başkanı ve çalışanları gazeteci değil. Bu, mesleğimizin itibarını sarsıyor. TBMM'de bir an önce yasanın çıkması ve mesleğimizin iyileştirilmesi noktasında artık önemli bir kazanım elde etmek istiyoruz."

Taş, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İşletme sahibi Vahap Yüce de böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Etkinlikler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:57:16. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.