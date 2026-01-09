Gazeteciler Günü\'nde Dayanışma Vurgusu

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, yönetim kurulu adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle bu günün bayram değil, dayanışma günü" olarak kutlandığını söyledi.

Basın sektörünün zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Türkez, mesleği ilgilendiren birçok konuda düzenleme beklendiğine dikkat çekerek, Türk basınının, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duyduğunu, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, internet ve dijital yayıncılık mevzuatından mesleki standartlara kadar pek çok alanda güncel, özgürlükçü, çağdaş ve uygulanabilir yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Meslek yasası çıkarılmalı

Bu sorunların ertelenmeden ele alınmasının, yalnızca basın mesleği için değil, demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Türkez, "Basın sektöründe mesleki bir düzenlemenin olmaması; etik dışı, tehdit ve şantaja dayalı yayıncılığı teşvik etmekte, hiçbir mesleki birikimi ve sorumluluğu olmayan kişilerin 'gazeteci' kimliği altında sektörde yer almasına zemin hazırlamaktadır. Bu konuda büyük bir özveriyle mücadele edilmesine rağmen, yasal boşluklardan yararlanan çıkar odaklarının önüne geçilememektedir. Bu tablo, gerçek gazeteciliğe zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

10 Ocak 1961 tarihinin, basın emekçileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Türkez, 212 sayılı yasanın gazetecilere sağladığı hakların bugün büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi. Türkez, şunları kaydetti: "Bağımsız ve özgür bir basın halkın haber alma hakkının teminatıdır. Ancak gelinen noktada, basın emekçilerinin çalışma koşulları ve mesleki güvenceleri, ne yazık ki 1961'in bile gerisindedir. Bu nedenle, basının sorunlarını görmezden gelmek yerine, el birliğiyle çözmek zorunda olduğumuzu belirtmek isteriz.

10 Ocak'ı gerçek anlamda bir Basın Bayramı olarak kutlayabileceğimiz günlere; mesleğimizin onurunu, gazetecilerin haklarını ve basın özgürlüğünü esas alan bir anlayışla, en kısa sürede ulaşmayı temenni ediyoruz.

Bu gün vesilesiyle, aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Sorunlara rağmen sorumlulukla Erzurum ve bölge illerimizde görev yapan meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz" - ERZURUM