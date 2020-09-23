Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran için istenen cezalar belli oldu - Son Dakika

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran için istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame hazırladı. Yıldız, Dükel ve Baran hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianameyi 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede şüphelilerin "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (Abdullah Sarica/İHA)

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