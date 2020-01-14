Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret - Son Dakika

Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret

6 saat önce

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Emniyet Müdürü Karabulut'a ziyaret, System.String[]

Kilis Basın Cemiyeti üyeleri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile kentte görev yapan gazeteciler İl Emniyet Müdürü Karabulut'a makamında ziyaret ettier. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ile gazeteciler Emniyet Müdürü Karabulut'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti - KİLİS

Mahmut Karabulut, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
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