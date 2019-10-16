Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret
Son Dakika Güncel Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret

Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret

2 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Müftü Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret, System.String[]

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Müftü Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Muş'un Varto Müftülüğüne atanan Bayram Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan gazeteciler Hamza Sezgin Yonat ve Fatih Çelik, Müftü Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Müftü Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Öztürk, yapılacak çalışmalarda basının desteğini görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.


Gazeteciler ise, Müftü Öztürk'ün sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler. - MUŞ

Bayram Öztürk, Müftü, Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar
AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Müftü Öztürk'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]