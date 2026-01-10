Gazetecilere Kutlama Mesajı - Son Dakika
Gazetecilere Kutlama Mesajı
10.01.2026 12:37
Murat Afşarünal, gazetecilerin önemine değinerek Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, basın mensuplarının zorlu ve son derece önemli bir görev üstlendiğini belirterek, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Afşarünal, özgür, tarafsız ve ilkeli basının toplumların gelişiminde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Teknolojik gelişmelerle birlikte basının öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Afşarünal, toplumda sağlıklı bilgi akışının sağlanmasında basın mensuplarının anahtar konumda bulunduğunu dile getirdi. Afşarünal açıklamasında, "Vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı ve özgür sesi olan basın mensuplarımız, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumsal sorunların çözüme kavuşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Kısa sürede takip ettiğimiz bir haberin ya da okuduğumuz bir bültenin arkasında, günlerce süren emek ve fedakarlık vardır. Basın emekçilerimizin alın teri her zaman takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Afşarünal, objektif habercilik anlayışıyla devletin ve milli iradenin yanında durmaya devam eden basının güçlü Türkiye hedeflerine giden yolda önemli bir destek unsuru olacağını belirterek, yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

