Gazetecilere Plaket Töreni

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilere plaket verildi.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, gazetecilik mesleğinin fedakarlık ve özveri isteyen, çok anlamlı, sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Bu işe gönül verenlerin yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmemenin olanaksız olduğunu dile getiren Acar, "Halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Gazeteciler, toplumun aynası ve görünmeyen kahramanlarıdır. Hızla büyüyen ve gelişen Havza'mızın gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür." dedi.

Acar, gazeteciler Abdurrahman Altun ve Özgür Uyaroğlu'na ilçeye katkılarından dolayı plaket verdi.