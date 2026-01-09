Gazetecilerin Hakları ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Gazetecilerin Hakları ve Mücadele Vurgusu

09.01.2026 11:18
HAK-İŞ Başkanı Arslan, gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması gerektiğini bildirdi.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

"Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun"a bazı değişiklikler getiren 212 sayılı kanunun 10 Ocak 1961'de yürürlüğe girmesiyle 10 Ocak'ın "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak anılmaya başladığını anımsatan Arslan, bu tarihin basın emekçilerinin hak mücadelesinin simgesi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslek ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedir. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar. Abluka altındaki Gazze başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda, savaşlarda ve afetlerde gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir özveri ile çalışan bütün basın mensuplarına içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Özellikle Filistin ve Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırımın tüm dünyaya duyurulması için canı pahasına çalışan basın emekçilerinin mücadelesini yakından takip ettiklerini belirten Arslan, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail'i, masum insanlara ve basın emekçilerine yaptığı insanlık dışı müdahaleleri nedeniyle en sert şekilde telin ettiklerini kaydetti.

"Gazetecilerin sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir"

Basın mensuplarının sendikalı olma haklarını kullanamadıklarına, sendikalı olduklarında ise işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Arslan, gazetecilerin kayıt dışı çalıştırılmasını, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkum edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim.

Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal mücadelemizi veriyoruz. Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Gazetecilerin Hakları ve Mücadele Vurgusu
