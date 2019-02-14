Gazi Başkan Konya'ya Geliyor
2 saat önce
Birlik Vakfı'nın "Bölge Teşkilatları Toplantısı" Konya'da yapılıyor. Birlik Vakfı Konya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya TBMM eski Başkanı Gazi Başkan İsmail Kahraman da katılacak.
Birlik Vakfı'nın zaman zaman yaptığı "Bölge Teşkilatları Toplantısı"nın bu yıl Konya'da gerçekleştirileceğini dile getiren Vakfın Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, "Vakfımızın bölgemizdeki 14 İl Şubesi ve bir temsilcilik başkan ve yetkilileri genel bir değerlendirme toplantısı yapmak üzere Konyamıza geliyor. Toplantımıza Birlik Vakfımızın kurucu başkanı, 27. TBMM Başkanı Gazi Başkanımız İsmail Kahraman ile Genel Başkanımız Mehmet Alacacı bey de katılarak konuşma yapacaklardır. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. Parlak, bütün Konyalıları programın protokole ve izleyicilere açık kısmına davet etti.
Birlik Vakfı "Bölge Teşkilatları Toplantısı açılış bölümü" 16 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10.30'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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