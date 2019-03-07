Son Dakika Haberleri: Gazi Jandarma Er Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazi Jandarma Er Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi jandarma er Murat Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Jandarma Er Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi jandarma er Murat Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve 1,5 yıllık evli olan Murat Doğan (29), geçirdiği kalp krizi nedeniyle 40 gündür tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Andırın İlçe Müftülüğü vaizi Mustafa Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Doğan'ın naaşı, yaklaşık 1 kilometre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra ilçe mezarlığına getirildi.

Doğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, gazinin ailesinin yanı sıra, Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Baki Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, İlçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise İl Jandarma Komutanı Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kurum amirleri ile gazinin babası Hacı Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Jandarma er Murat Doğan, 29 Mayıs 2011'de Nazımiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken tatbikat esnasında uçaksavar ile atış yaptığı sırada vücudundan yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Murat Doğan, Jandarma, Güncel
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