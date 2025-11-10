Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87. vefat yılında Narlıdere'de anıldı

(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında, Narlıdere'de düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına hayır yemeği de verildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Narlıdere'de düzenlenen törenle anıldı. Narlıdere Ahmet Priştina Demokrasi Meydanı'nda, Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Garnizon Komutanı İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de hayat 2 dakikalığına durdu. Vatandaşlar Ata'sı için saygı duruşunda bulundu.

Oratoryo gösterisi

Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunum törenin ardından Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine geçildi. Törende, Narlıdere'de öğrenim gören öğrenciler tarafından 10 Kasım'a özel hazırlanan Oratoryo Gösterisi düzenlendi.

Narlıdere Rasim Önel Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Fotoğraflarla Atatürk Sergisi de Narlıdere AKM'de vatandaşlarla buluştu.

Kent Lokantası'nda ücretsiz yemek

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına hayır yemeği verildi. Ata'mızın en sevdiği yemeklerden oluşan özel menü; kuru fasulye, pirinç pilavı, domates çorbası ve helvadan oluştu. Menü, Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası'nda Atatürk'ün hayrına ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi.

"Saygı, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilelebet Yüce Atatürk'ün yolundan ayrılmayacaklarını ifade ederek, "Bağımsızlık Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. İmkansızlıklar içinden bağımsız, özgür ve çağdaş bir ulus yaratan Atatürk'ün milletimizin gönlündeki erişilmez yeri her geçen yıl daha da büyüyor. Fikirleri ve devrimleri ise yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacak; Ata'mızın değerlerini ve düşüncelerini daima yaşatacağız" diye konuştu.