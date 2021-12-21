Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İnönü İlkokulu önünden Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar çerçevesinde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıtta düzenlenen tören sona erdi.
Edirne Belediyesindeki Atatürk Odası'nın ziyaretinin ardından Edirne Lisesi öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan kutlama programına geçildi. Öğrenciler tarafından oratoryo sergilendi.
Edirne Lisesinden bir öğrenci Türk bayrağını öperek Vali Canalp'e verdi. Canalp de bayrağı öperek teslim aldı.
Programa, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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