Gazi Osman Paşa ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı - Son Dakika
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Gazi Osman Paşa ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı

05.04.2022 15:40
Gazi Osman Paşa ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'nın, Plevne'de büyük bir kahramanlık gösterdiğini, Rus Çarı'nın bile Gazi Osman Paşa'dan övgü ile bahsettiğini belirterek, hemşehrisi olmaktan gurur duydukları Gazi Osman Paşa'yı rahmetle andıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu.

Törene, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Gaziosmanapaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Baro Başkanı Melih Yardımcı, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir katıldı.

Vali Balcı ve protokol üyeleri, daha sonra müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat'ta 1833 yılında doğan, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunması'nda gösterdiği başarı ile adını tarihe yazdıran Gazi Osman Paşa'nın ismi, doğduğu Tokat'ta köye, üniversiteye, müzeye, okullara, stadyuma, bulvara ve pek çok yere verilerek yaşatılıyor.

Kentte müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde ise Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli, aldığı madalyaların bazıları ile Osmanlı dönemine ait askeri üniformalar, silahlar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı ile ilgili belgeler bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazi Osman Paşa ölümünün 122. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı - Son Dakika


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