Gazi Üniversitesinden fidan bağışı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; 190 adet fidan bağışında bulundu.
Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma çalışmaları ve ülkemizin yeşil dokusunun korunması ile geliştirilmesine destek veren Gazi Üniversitesine 'Fidan dikim sertifikası' verildi. - ANKARA
- Kaynak: İHA
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