GAZİANTEP - 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

01.07.2022 22:02
GAZİANTEP - 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda 2 bin 751 sikke ve tarihi eser niteliğine sahip olduğu değerlendirilen 568 obje ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda 2 bin 751 sikke ve tarihi eser niteliğine sahip olduğu değerlendirilen 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 bin 751 tarihi sikke, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 568 obje, 5 kitap, 4 tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

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