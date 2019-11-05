Son Dakika Haberleri: Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
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Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

8 saat önce

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldüGaziantep'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Gaziantep'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Mustafa Çoban, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:45 Kaynak: DHA
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