Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na Yarıyıl Ziyareti

28.01.2026 10:04
Yarıyıl tatilinde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 5 milyon ziyaretçi ile büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

2025 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan, 350 türden 10 bin canlının bulunduğu ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu. Çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ilden ziyaretçiyi ağırlayan park, yarıyıl tatilinde de ilk ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldı.

Soğuk havaya rağmen parkı gezen öğrenciler ve aileleri, zürafa, aslan, kaplan, ayı, fil, zebra, şempanze, maymun ve ceylan gibi binlerce çeşit hayvanı yakından görme imkanı buluyor. Tropikal Koi Parkı başta olmak üzere parktaki yırtıcı hayvanların yer aldığı bölüm, Şempanze Adası ve yüzlerce çeşit balığın bulunduğu akvaryum ile Maymun Evi'ni gezen ziyaretçiler, belgesellerde gördükleri birçok canlıyı bire bir yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Filmlerde ve belgesellerde gördükleri hayvanları canlı olarak görme fırsatı bulan çocuklar, hayvanların fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

Kitaplarda ve televizyonda gördüğü hayvanları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bire bir canlı olarak görmeye geldiğini belirten İrem Bakır, "Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezmeye geldim. burası çok güzel ve birçok hayvan çeşidi var. Hepsi birbirinden güzel ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayvan belgesellerini izlerken hep Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezmek istedim. Yarıyıl tatilinden dolayı buraya geldik ve belgesellerde gördüğüm hayvanları burada yakından görme fırsatı buldum" dedi.

Birçok hayvanı yakından görme imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tuncay Duman da, "Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Hayvanları bu kadar yakından görmek çok güzel ve özellikle maymun ile yılanları yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çok güzel hayvanlar var. Yarıyıl tatili benim için çok güzel ve eğlenceli geçti. Ailemle birlikte Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine geldiğim için çok sevindim" şeklinde konuştu.

Malatya'dan Gaziantep'e geldiklerini, çocukları ve torunları ile birlikte parkı gezdiklerini belirten İbrahim Aksoy ise "Gaziantep'e ve hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarla birlikte hayvanat bahçesini gezmek istedik. Çok muazzam ve güzel bir park yapmışlar. Türkiye'deki herkesin hayvanat bahçesini görmesini tavsiye ederim. Buraya gelenlerin Türkiye'nin değişik yerlerine veya yurt dışına gitmelerine hiç gerek yok. Çünkü her türden hayvan burada var. Çocuklar da çok eğlendiler. Özellikle torunum bayağı eğlendi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gaziantep, Yerel, Doğa, Son Dakika

