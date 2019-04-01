Son Dakika Haberleri: Gaziantep Fatma Şahin'e Coşkulu Karşılama

Gaziantep Fatma Şahin'e Coşkulu Karşılama

30 dakika önce

Gaziantep'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in yeniden seçilmesinin ardından belediye çalışanları ve vatandaşlar Şahin'i belediye binası önünde coşkuyla karşıladı.

Gaziantep'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in yeniden seçilmesinin ardından belediye çalışanları ve vatandaşlar Şahin'i belediye binası önünde coşkuyla karşıladı.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, bina önüne gelen Şahin'in üzerine gül yaprakları serpti. Fatma Şahin, vatandaşların ve belediye çalışanlarının sevgi gösterisi karşısında duygulu anlar yaşadı. Seçimlerde aldığı başarıyı aile olmaya bağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bugün elde ettiğimiz bu başarı sadece benim değil aile olarak hepimizin başarısıdır. Vefanız için, kardeşliğiniz için, bu zor coğrafyada ve bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun dedi. AK Parti'nin 15 seçimden birinci olarak çıktığını hatırlatan Fatma Şahin, yeni dönemde oy veren, vermeyen tüm Gazianteplilere hizmet için çalışacağını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:55 Kaynak: DHA

AK Parti, Gaziantep, Fatma Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Fatma Şahin'e Coşkulu Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]