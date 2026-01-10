Gaziantep FK, Denis Draguş\'u Kadrosuna Kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, Eyüpspor'dan eski futbolcusu Denis Draguş'u kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer çalışmaları çerçevesinde önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Eyüpspor forması giyen eski futbolcusu Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, futbolcu ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu Denis Draguş'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve Trabzonspor kulübüyle anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonunda da kulübümüzde forma giyen ve takımımıza gösterdiği performansla büyük katkı sağlayan Denis Draguş, Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katılımıyla kendisini kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Denis Draguş'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP