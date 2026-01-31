Gaziantep FK Deplasmana Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK Deplasmana Çıkıyor

31.01.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, yarın Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. 4 oyuncu eksik.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 26 gol atarken kalesinde 32 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan Mbakata, Abena, Ali Mevran Ablak ve kart cezalısı Ogün Özçiçek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sınırda olan Draguş ise yarın sarı kart görmesi durumunda 21. haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Eryaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Deplasmana Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Eşiyle ilgili olay görüntü Trump bu resimleri görürse ülke karışır Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün Esenyurt Belediyesi ve İsfalt yetkilileri savunma yapacak Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün! Esenyurt Belediyesi ve İsfalt yetkilileri savunma yapacak
Ufuk Özkan’ın donörü netleşti Ufuk Özkan'ın donörü netleşti

09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
07:51
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 09:52:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Deplasmana Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.