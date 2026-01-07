Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde salonda gerçekleştirilen idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, salonda kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?