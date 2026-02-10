Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

(ANKARA)- Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Kasımpaşa karşılaştı. Gazintep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Konuk takım Kasımpaşa 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçti. 24. dakikada Kacper Kozlowski ve 36. dakikada Mohamed Bayo'un kaydettiği golle Gaziantep FK 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 yaparak öne geçti. 42. dakikada Drissa Camara'nın kırmızı kart görerek oyundan çıkmasıyla Gaziantep FK sahada 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.