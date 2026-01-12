Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazır - Son Dakika
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazır
12.01.2026 18:39
Gaziantep FK, Kocaelispor ile oynayacağı maç için son antrenmanını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

