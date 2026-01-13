Gaziantep FK - Kocaelispor Maçında İlk Yarı: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep FK - Kocaelispor Maçında İlk Yarı: 0-0

Gaziantep FK - Kocaelispor Maçında İlk Yarı: 0-0
13.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'dan Tayyip Talha Sanuç, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

14. dakikada hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

18. dakikada Maxim'in uzun pasıyla soldan ceza sahasına giren Bayo'nun iki rakibini ekarte ettikten sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Churlinov'un vuruşu direkten döndü.

30. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Camara'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşu kaleciden döndü, Bayo'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.

43. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

44. dakikada Camara'nın vuruşu kaleciden döndü, tekrar topu alan Camara'nın pasına Bayo'nun vuruşunda kaleci Jovanovic kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Harun Güngör

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Karamba Gassama, Maxim, Drissa Camara, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Melih Kabasakal, Christopher Lungoyi, Deian Sorescu, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Muharrem Cinan, Hrvoje Smolcic, Jamal Dijksteel, Ahmet Oğuz, Karol Linetty, Habib Keita, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Can Keleş, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Botond Balogh, Daniel Agyei, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota, Joesph Nonge, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kırmızı kartlar: Tayyip Talha Sanuç (dk. 13) Burak Yılmaz (Teknik Direktör dk. 14) (Gaziantep FK)

Sarı kartllar: Tayfur Bingöl, Bruno Petkovic (Kocaelispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Tayyip Talha Sanuç, Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Kocaelispor Maçında İlk Yarı: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:03:19. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK - Kocaelispor Maçında İlk Yarı: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.