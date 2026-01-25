Gaziantep FK, Konyaspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Gaziantep FK, Konyaspor ile Berabere Kaldı

25.01.2026 17:45
Gaziantep FK yardımcı antrenörü Anıl Demirci, Konyaspor karşısında son dakika golüyle üzüldüklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, son dakikaya kadar skoru koruyup son anda gelen golün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Demirci, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, oyun olarak kendi standartlarının altında kaldıklarını belirtti.

İlk yarının son anlarında buldukları golün, ikinci yarıda takımın enerjisini artırması gerektiğini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Motivasyonumuzu yükseltecek bir gol attık ama 45 ile 75. dakika arasında rakibimiz ne kadar çabalasa da her hangi pozisyon vermedik, biz de pozisyon bulamadık ama daha tehlikeli ataklar yaptık. Son 15-20 dakika skoru koruma iç güdüsüyle gereğinden fazla geriye yaslandığımız bir dönem oldu. Burada Konya can havliyle beraberlik için aksiyonlar gerçekleştirdi. 88'e kadar 1-0 koruyup son bölümde gol yemek bizim için üzücü."

Savunmada stoperlerinin sakatlıkları ve cezaları olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Demirci, farklı mevkilerden oyuncuları oynatmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Takımın iptal edilen golüne değinen Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

"Burak hocanın bu konuda yaklaşımını biliyorsunuz hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışan bir yapısı var normal şartlarda ben de çok rahat iki pozisyon söyleyebilirdim, Jinho'nun ikinci sarıdan atılmaması... Maçın o dakikasına kadar sarı kartları çok rahat çıkaran bi hakemdi. Bir pozisyonun faul olması için çok net çekme yada rakibi çok net dağıtıyor olması lazım. Draguş'un eli Umut'un sırtına değiyor ile değmiyor arasındaydı. Hakem golü verseydi, VAR'dan hiçbir müdahale gelmezdi. O gol olsa rakibin gardını düşürürdük. Aynı hakem Beşiktaş maçında Talha'nın elmacık kemiğini kırıldığı pozisyona faul çalmamıştı. O kadar sertliğe müsade eden bu hakemin bu pozisyona da faul çalmaması gerekirdi."

Kaynak: AA

