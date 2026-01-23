Gaziantep FK Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip yarınki idmanın ardından kampa girecek.
