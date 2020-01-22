Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: "Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: 'Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: "Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı savunma oyuncusu Pawel Olkowski, Gençlerbirliği maçından galibiyet elde edebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı savunma oyuncusu Pawel Olkowski, Gençlerbirliği maçından galibiyet elde edebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olkowski, kulüp tesislerindeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, sezonun geneline yönelik yapmayı çok doğru bulmadığını ve her maça göre planlama yaptığını ifade etti.

Daha önce Ankara'da oynanan maçta ilk 11'de görev aldığını ve o maçtan da galibiyetle ayrıldığını anlatan Olkowski, şöyle konuştu:

"Belki Ankara'da ikinci şansım olacak. Ama asıl önemli olan şey bizim maçı kazanmamız. Bu takım 11 kişiden oluşmuyor. Daha fazlası da gerek. Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

29 yaşındaki savunmacı, şans verildiği sürece takıma katkı sağlamaya özen göstereceğini vurgulayarak, Gençlerbirliği maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.

Gaziantep FKGençlerbirliğiPawel OlkowskiSÜPER LİG

Muhabir Kerem Kocalar

CopyrightRedaktör Salih Bilici

Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız

Gençlerbirliği, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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