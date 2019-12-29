Gaziantep Futbol Kulübü'nden son dakika Marius Sumudica açıklaması!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;



Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı teknik direktörü Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı zatürre rahatsızlığı sebebiyle, doktorlarından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının yanında olabilmesi adına olumlu bir rapor alınamamıştır.



Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın rahatsızlığı şiddetli bir şekilde devam etmiş olup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübedeki görevini yapamayacaktır. Takımımız bu karşılaşmada yardımcı antrenörlerimizden Cristian Petre yönetiminde sahaya çıkacaktır.



Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.



