Gaziantep'in Ocak İhracatı 782 Milyon Dolar
Gaziantep'in Ocak İhracatı 782 Milyon Dolar

02.02.2026 20:13
Gaziantep, ocakta 781 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye'de 6. sırada yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ocak ayında Gaziantep'ten 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu belirtti. Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdamıyla 2026 yılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Ünverdi, "Her koşulda alın teri ve büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

2025 yılının bölgesel sorunlar ve küresel riskler nedeniyle ekonomide güçlüklerle geçen bir yıl olduğunu belirten Ünverdi, "Ülkemizde ise enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir. Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur. Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir. Bununla birlikte maliyet artışları nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar kayıpları yaşayan ihracatçılarımızın toparlanabilmesi için ihracata yönelik destekler artırılmalı; reeskont kredi hacminde son dönemde yapılan artışlara devam edilmeli, döviz dönüşüm desteği daha basit hale getirilmeli ve miktarı yükseltilmeli, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İhracatın sürdürülebilirliği için sınırda karbon düzenlemesine yönelik firmaların yapacağı hazırlıkların önemine de vurgu yapan Ünverdi, AB ülkelerine yapılan ihracatta karbon ayak izi raporunun doğruluğuna bakılmaya başlandığının altını çizerek, "Ülkemizin toplam ihracatında olduğu gibi Gaziantep'in ihracatının da yüzde 50'lik kısmı AB ülkelerine yapılmaktadır. 2026 yılında AB standartlarında dijital raporlama yapamayan firmalar, sınırda karbon vergisi ödemek durumunda kalabilecekler. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Yeşil Dönüşüm Destek Programı 'Çözüm Ortağı' olan GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde (GSOMEM) hibe destekleri ile firmalarımızı sınırda karbon düzenlemesine hazırlıyoruz. İşletmelerimizin bu sürece uyum sağlaması için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı sunulan imkanlardan faydalanmak üzere GSOMEM'e bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

