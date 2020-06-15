GAZİANTEP İslahiye'de şeftali hasadı başladı - Son Dakika

İslahiye'de şeftali hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 220 dekarda şeftali hasadı başladı.

İslahiye'de 220 dekar alanda üretim yapılan ve hasadına başlanan şeftali rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde şeftali üretimi yapan çiftçilerden Ahmet Aslan, 50 dönümlük bahçesinde bulunan 2 bin 500 ağaçta hasada başladığını belirterek, "Ağaçlardan 80 ton ürün almayı hedefliyoruz. Şu an için şeftalinin kilosu 2 ile 2,5 lira arasında satılıyor" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse de ilçede alternatif ürün olarak 220 dekarda ekimi yapılan şeftali hasadına başlandığını ve rekoltenin üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.