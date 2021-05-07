Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Ligde 54 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep, rakibine karşı üstünlük kurarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Kana Bıyık, Çağlar Şahin Akbaba ve Vetrih'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-siyahlı ekipte, cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep , Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

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