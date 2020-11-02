Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor - Son Dakika

Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor

02.11.2020 15:29
Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor, System.String[]

Gaziantep, açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarına göre rekor düzeyde ihracat rakamına ulaşarak, 2020 yılını tarihi bir ihracat rekoruyla kapatma sinyali verdi.

Gaziantep, açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarına göre rekor düzeyde ihracat rakamına ulaşarak, 2020 yılını tarihi bir ihracat rekoruyla kapatma sinyali verdi. Gaziantep, Ekim ayında gerçekleştirilen 801 milyon 392 bin dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,60 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 5,24 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in çok önemli bir ihracat başarısı gösterdiğini, ülkemizin geçtiği zorlu süreçten çıkış anahtarının ise üretim ve ihracat olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım yazılı değerlendirmesinde, "Malum 2020 yılı yalnızca ülkemiz için değil tüm dünya için çok zorlu geçiyor. Afetler, salgınlar, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar Her şey maalesef üst üste geldi. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de bu durumdan oldukça olumsuz etkilendi. Bu olumsuz tabloda görünen en net şey üretim ve üretilenin yurt dışı pazarlara ihracının önemi oldu. Biz her zaman üretim ve ihracat vurgusu yaptık. Gaziantep bu açıdan örnek bir modele sahiptir. İş insanlarımızın aklında her zaman üretim ve ihracat, bu yönde gelişme çabası vardır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştiriyoruz"

"İhracat rakamları çabamızı teyit ediyor" diyen Yıldırım, Gaziantep'in 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde Türkiye ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırım, "Ekim ayında elde ettiğimiz 801 milyon 392 bin dolarlık rakamla 2020 yılını tarihi bir ihracat rekoruyla kapatma umudumuz iyiden iyiye arttı. Aynı şekilde Ocak-Ekim döneminde 6 milyar 342 milyon 587 bin dolarlık ihracat ile ülkemiz ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştirme başarısı gösterdik. Üst üste 4 aydır en fazla ihracat yapan 5'inci il olduk. Gaziantep'in üretim ve ihracat azmi tüm şehirlerimize örnektir, zorlu ekonomik sıkıntılardan çıkışa anahtardır" ifadelerine yer verdi.

"İhracatçı üyelerimize projelerimizle destek oluyoruz"

"Projelerimiz ile üretimi artıracak yollar, ürettiğimizi yeni pazarlara ulaştıracak stratejiler geliştirme çabasındayız" diyen Yıldırım, GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin ihracatçıların yol arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Merkezimizde işletmelerimize nokta atışı ihracat yapmaları için destek oluyoruz. ve şimdiye kadar pek çok firmaya ilk ihracatını yaptırdık, aynı şekilde ihracat gerçekleştiren firmalarımıza da yeni pazarlar yeni müşteriler elde ettik. Bu gibi projeler ihracatımıza katma değer sağlıyor. Şehrimize yeni ihracatçılar kazandırıyor. Biz bu tarz projeleri oldukça önemsiyoruz. Üyelerimizden, ihracatçılarımızdan da tek ricamız gelip bu merkezden faydalanmaları, yararlanmalarıdır" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in üst üste elde ettiği başarılı ihracat rakamlarının yalnızca hemşerilerimizi değil tüm Türkiye'yi sevindirdiğini ve örnek gösterildiğini söyleyen Başkan Yıldırım, "GTO ailesi adına tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini tebrik ediyor, gönülden teşekkür ediyorum. Bugün şehrimiz örnek gösteriliyorsa bunun en büyük mimarı onlardır. Geleceğin parlayan yıldızı Gaziantep diyorsak hemşerilerimize olan inancımızla söylüyoruz. Ticaret azmimize, şevkimize inanarak söylüyoruz. Biz GTO olarak bu çorbaya tuz eklemeye, işletmelerimize yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor
Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep tarihi ihracat rekoruna koşuyor - Son Dakika Ekonomi


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